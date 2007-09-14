CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

H_L - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
3833
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Индикатор HL.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7293

Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан

Библиотека функций и советники для трейлинга (11 видов). Простое использование сложных алгоритмов.

FATL FATL

(Fast Adaptive Trend Line)– «быстрая» адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты с малым периодом отсечки.

FTLM_STLM FTLM_STLM

Принцип построения - цифровая фильтрация.

FX Fish FX Fish

Уникальный индикатор FX_FISH широко применяется западными специалистами для торговли на валютном рынке, рынке акций и др.