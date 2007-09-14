(Fast Adaptive Trend Line)– «быстрая» адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты с малым периодом отсечки.

Библиотека функций и советники для трейлинга (11 видов). Простое использование сложных алгоритмов.

Принцип построения - цифровая фильтрация.

Уникальный индикатор FX_FISH широко применяется западными специалистами для торговли на валютном рынке, рынке акций и др.