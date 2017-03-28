CodeBaseKategorien
Indikatoren

NRTR_extr_ZigZag_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der NRTR_extr_ZigZag Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei NRTR_extr_ZigZag.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig1. Der Indikator NRTR_extr_ZigZag_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17543

