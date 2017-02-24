CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_RSIOMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1257
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_RSIOMA.mq5 (27 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
RSIOMA.mq5 (22 KB) ansehen
RSIOMA_HTF.mq5 (29.56 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_RSIOMA Expert Advisor basiert auf den Signalen, die vom RSIOMA Histogramm abgelesen werden. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn das Histogramm den überkauften oder überverkauften Level durchbrochen hat, wenn sich die Bewegungsrichgung des Histogramms oder der Signallinie geändert hat oder wenn das Histogramm die Signallinie durchbricht (je nach den im Mode Parameter ausgewählten Optionen).

Der RSIOMA_HTF Indikator dient nur zu einer zur Visualisierung von Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Für eine korrekte Kompilation müssen die kompilierten Dateien der RSIOMA.ex5 und RSIOMA_HTF.ex5 Indikatoren in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_RSIOMA.ex5 die Indikatoren RSIOMA.ex5 und RSIOMA_HTF.ex5 als Ressourcen, deswegen müssen sie nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code für das Einfügen dieser Indikatoren in die ausführbare Datei des Expert Advisors hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurden die ausführbaren Dateien der Indikatoren als Ressourcen hinzugefügt

//---- Einfügen der Indikatoren in den Code des Expert Advisors als Ressource
#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"
#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"

Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert

//---- den Handle des RSIOMA Indikators erhalten
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\RSIOMA",
                         RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Der Handle des RSIOMA Indikators konnte nicht erhalten werden");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- den Handle des RSIOMA_HTF Indikators für die Visualisierung im Strategietester erhalten
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- den Handle des RSIOMA_HTF Indikators erhalten
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\RSIOMA_HTF",InpInd_Timeframe,
                             RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Der Handle des RSIOMA_HTF Indikators konnte nicht erhalten werden");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werde.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17054

Fractal_Momentum_HTF Fractal_Momentum_HTF

Der Fractal_Momentum Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

RSIOMA_HTF RSIOMA_HTF

Der RSIOMA Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA - ein EA für MetaTrader 5. Kreuzung zweier iMA (MA).

BreakdownLevelDay BreakdownLevelDay

Der Expert Advisor basiert auf einer Ausbruchstrategie. Es werden BuyStop und SellStop Pending Orders platziert.