Der Exp_RSIOMA Expert Advisor basiert auf den Signalen, die vom RSIOMA Histogramm abgelesen werden. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn das Histogramm den überkauften oder überverkauften Level durchbrochen hat, wenn sich die Bewegungsrichgung des Histogramms oder der Signallinie geändert hat oder wenn das Histogramm die Signallinie durchbricht (je nach den im Mode Parameter ausgewählten Optionen).

Der RSIOMA_HTF Indikator dient nur zu einer zur Visualisierung von Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Für eine korrekte Kompilation müssen die kompilierten Dateien der RSIOMA.ex5 und RSIOMA_HTF.ex5 Indikatoren in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_RSIOMA.ex5 die Indikatoren RSIOMA.ex5 und RSIOMA_HTF.ex5 als Ressourcen, deswegen müssen sie nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code für das Einfügen dieser Indikatoren in die ausführbare Datei des Expert Advisors hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurden die ausführbaren Dateien der Indikatoren als Ressourcen hinzugefügt



#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"

#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"

Im Block der OnInit() Funktion wurden die Pfade zu den als Ressourcen verwendeten Indikatoren geändert



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\RSIOMA" ,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des RSIOMA Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\RSIOMA_HTF" ,InpInd_Timeframe,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Der Handle des RSIOMA_HTF Indikators konnte nicht erhalten werden" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werde.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse