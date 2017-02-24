Der Fractal_Momentum Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_Momentum_HTF Indikators-Repeaters muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_Momentum.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_Momentum_HTF.ex5 den Fractal_Momentum.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss es nicht im Ordner des Terminals gespeichert werden! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_Momentum Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.



#resource \\Indicators\\Fractal_Momentum.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert



Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_Momentum" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractal_Momentum_HTF Indikator