CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_Momentum_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
762
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Fractal_Momentum Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_Momentum_HTF Indikators-Repeaters muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_Momentum.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_Momentum_HTF.ex5 den Fractal_Momentum.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss es nicht im Ordner des Terminals gespeichert werden! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des Fractal_Momentum Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_Momentum.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert

//--- den Handle des Fractal_Momentum Indikators erhalten
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Momentum",e_period,normal_speed,IPC,0);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractal_Momentum_HTF Indikator

Abb.1. Der Fractal_Momentum_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17053

RSIOMA_HTF RSIOMA_HTF

Der RSIOMA Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Fractal_Momentum Fractal_Momentum

Fraktaler Momentum.

Exp_RSIOMA Exp_RSIOMA

Der Exp_RSIOMA Expert Advisot basierend auf den Signalen, die vom RSIOMA Histogramm "abgelesen" werden.

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA - ein EA für MetaTrader 5. Kreuzung zweier iMA (MA).