CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_RSIOMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1397
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_RSIOMA.mq5 (27 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
RSIOMA.mq5 (22 KB) visualização
RSIOMA_HTF.mq5 (29.56 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_RSIOMA baseia-se nos sinais tomados a partir do histograma RSIOMA. No momento quer de rompimento do nível de suporte ou resistência do histograma quer de alteração da direção do histograma ou linhas de sinal quer de rompimento da linha de sinal do histograma, forma-se um sinal para entrar no mercado.

No Expert Advisor, o indicador RSIOMA_HTF para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores RSIOMA.ex5 e RSIOMA_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_RSIOMA.ex5 contém os indicadores RSIOMA.ex5 e RSIOMA_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"
#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso

//---- obtenção do identificador do indicador RSIOMA
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\RSIOMA",
                         RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador RSIOMA");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- obtenção do identificador do indicador RSIOMA_HTF для визуализации в тестере стратегий  
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- obtenção do identificador do indicador RSIOMA_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\RSIOMA_HTF",InpInd_Timeframe,
                             RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Falha ao obter o identificador do indicador RSIOMA_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H14:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17054

Fractal_Momentum_HTF Fractal_Momentum_HTF

Indicador Fractal_Momentum com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

RSIOMA_HTF RSIOMA_HTF

Indicador RSIOMA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA, Expert Advisor para MetaTrader 5. Interseção de duas iMA, MA.

BreakdownLevelDay BreakdownLevelDay

Expert Advisor que opera no rompimento do dia. São colocadas ordens pendentes BuyStop e SellStop.