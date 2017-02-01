O Expert Advisor Exp_RSIOMA baseia-se nos sinais tomados a partir do histograma RSIOMA. No momento quer de rompimento do nível de suporte ou resistência do histograma quer de alteração da direção do histograma ou linhas de sinal quer de rompimento da linha de sinal do histograma, forma-se um sinal para entrar no mercado.

No Expert Advisor, o indicador RSIOMA_HTF para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores RSIOMA.ex5 e RSIOMA_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_RSIOMA.ex5 contém os indicadores RSIOMA.ex5 e RSIOMA_HTF.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos



#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"

#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\RSIOMA" ,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador RSIOMA" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\RSIOMA_HTF" ,InpInd_Timeframe,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Falha ao obter o identificador do indicador RSIOMA_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H14:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste