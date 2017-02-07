加入我们粉丝页
Exp_RSIOMA 智能交易系统的信号取自 RSIOMA 直方条。当柱线收盘时, 如果 MACD 直方条突破支撑或阻力级别, 或直方条方向改变, 或信号线方向改变, 以及直方条 (依据输入参数选项 Mode) 突破信号线, 则信号生成。
EA 中的 RSIOMA_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。
放置 RSIOMA.ex5 和 RSIOMA_HTF.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。
编译之后, Exp_RSIOMA.ex5 交易系统文件将 RSIOMA.ex5 和 RSIOMA_HTF.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这些指标包含在交易系统的可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围
#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"
#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 RSIOMA 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
//---- 获取 RSIOMA_HTF 指标句柄以便在策略测试器中可视化
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- 获取 RSIOMA_HTF 指标的句柄
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\RSIOMA_HTF",InpInd_Timeframe,
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" 获取 RSIOMA_HTF 指标句柄失败");
return(INIT_FAILED);
}
}
因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 从 2015 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
