Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.

Der Indikator basiert auf der Annahme, dass die Preise nicht der Gaußschen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion entsprechen, das aber in etwa durch eine Normalisierung der Preise und durch die Fisher Transformation erreicht werden kann. Im Ergebnis zeigen die Extremwerte tatsächlich eine Preisumkehr an. Die empfohlene Periodenlänge ist 10.

Der Fisher-Indikator berechnet aus den vorangegangenen Hochs und Tiefs die Trendrichtung und prognostiziert seine Umkehr. Fisher kann besonders sinnvoll als grundlegender Trendindikator in einem Handelssystem sein. Positive Werte von Fisher signalisieren einen ersten Kauf, negative einen Verkauf. Es ist möglich, eine optimale Periodenlänge für die Hoch-Tief-Berechnung zu finden (der einzige Parameter des Fisher-Indikators), um Fehlsignale zu vermeiden.

Das Kreuzen der Linien von Fisher (rot) und der Signallinie (blau) kann wie beim Stochastik Oszillator verwendet werden.

Siehe auch im Artikel "Anwendung der Fisher-Transformation und der umgekehrten Fisher-Transformation bei der Marktanalyse mit MetaTrader5".

