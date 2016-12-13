Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.

Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.

Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.

Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.