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Индикаторы

Super Trend Averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(29)
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Супертрендовый индикатор из этого поста с добавлением 18 возможных скользящих средних, которые можно использовать для расчетов.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16775

Super Trend Hull Indicator Super Trend Hull Indicator

Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.

Gaussian Filter Gaussian Filter

Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.

Ehlers Inverse Fisher Transform Ehlers Inverse Fisher Transform

Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.