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Super Trend Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Супертрендовый индикатор из этого поста с добавлением 18 возможных скользящих средних, которые можно использовать для расчетов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16775
Super Trend Hull Indicator
Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.Draw Psy Levels
Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.
Gaussian Filter
Фильтр Гаусса, который можно применять и для других индикаторов.Ehlers Inverse Fisher Transform
Это обратное преобразование Фишера в обработке Эйлерса. В индикатор добавлен выбор различных RSI, которые используются для расчета преобразования.