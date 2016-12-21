und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
X2MA - Indikator für den MetaTrader 5
- 1105
Der universale gleitenden Durchschnitt mit doppelter Glättung und der Möglichkeit jede Form der Glättung aus einem Dutzend von Varianten auszuwählen:
- SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt
- LWMA - Linear gewichteter gleitender Durchschnitt
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt
- JurX - Ultralineare Glättung
- ParMA - Parabolische Glättung
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung
- VIDYA - Glättung mittels Tushar Chandes Algorithmus
- AMA - Glättung mit Perry Kaufmans Algorithmus
Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es Periode des CMO-Oszillators und für AMA ist es die Periode des ein langsameren EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/465
