CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

X2MA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1105
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorx2ma.mq5 (9.17 KB) ansehen
x2ma.mq5 (8.25 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der universale gleitenden Durchschnitt mit doppelter Glättung und der Möglichkeit jede Form der Glättung aus einem Dutzend von Varianten auszuwählen:

  1. SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt
  4. LWMA - Linear gewichteter gleitender Durchschnitt
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt
  6. JurX - Ultralineare Glättung
  7. ParMA - Parabolische Glättung
  8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung
  9. VIDYA - Glättung mittels Tushar Chandes Algorithmus
  10. AMA - Glättung mit Perry Kaufmans Algorithmus

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es Periode des CMO-Oszillators und für AMA ist es die Periode des ein langsameren EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

ColorX2MA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/465

MACD_Histogram MACD_Histogram

Der Indikator zeigt das MACD Histogramm und Preisdivergenzen auf dem Chart.

Variation Index Variation Index

Variation Index zeigt, ob in einer Zeitreihe eine Trend, eine Seitwärtsbewegung oder der pure Zufall vorherrscht.

Mehrere Bollinger Bänder Mehrere Bollinger Bänder

Ein Reihe von Bollinger Bänder ® auf der Basis der universellen Glättungsalgorithmen.

i-Sadukey_v1 i-Sadukey_v1

Dieser Indikator, basierend auf einem digitalen Filter, zeigt die Trendrichtung.