Der universale gleitenden Durchschnitt mit doppelter Glättung und der Möglichkeit jede Form der Glättung aus einem Dutzend von Varianten auszuwählen:

SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt LWMA - Linear gewichteter gleitender Durchschnitt JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt JurX - Ultralineare Glättung ParMA - Parabolische Glättung T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung VIDYA - Glättung mittels Tushar Chandes Algorithmus AMA - Glättung mit Perry Kaufmans Algorithmus

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es Periode des CMO-Oszillators und für AMA ist es die Periode des ein langsameren EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.