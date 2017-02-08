CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZag_WPR - Indikator für den MetaTrader 5

ZigZag_WPR.mq5 (21.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
ZigZag basierend auf dem WPR Oszillator.

Abb.1. Der ZigZag_WPR Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16579

ZigZag_RVI ZigZag_RVI

ZigZag basierend auf dem RVI Oszillator

ZigZag_RSI ZigZag_RSI

ZigZag basierend auf dem RSI Oszillator.

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

ZigZag basierend auf dem Stochastic Oszillator.

ZigZag_MACD ZigZag_MACD

ZigZag basierend auf dem MACD-Histogramm.