ZigZag_WPR - Indikator für den MetaTrader 5
ZigZag basierend auf dem WPR Oszillator.
Abb.1. Der ZigZag_WPR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16579
ZigZag_RVI
ZigZag basierend auf dem RVI OszillatorZigZag_RSI
ZigZag basierend auf dem RSI Oszillator.
ZigZag_Stochastic
ZigZag basierend auf dem Stochastic Oszillator.ZigZag_MACD
ZigZag basierend auf dem MACD-Histogramm.