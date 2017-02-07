CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZag_OsMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
732
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators OsMA erstellt ist.

in Abb.1. Der Indikator ZigZag_OsMA

in Abb.1. Der Indikator ZigZag_OsMA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16535

ZigZag_CCI ZigZag_CCI

Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators CCI erstellt ist.

ZigZag_CHO ZigZag_CHO

Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators Chaikin erstellt ist.

ZigZag_OsMACandle ZigZag_OsMACandle

Der ZigZag, der aufgrund der Kerzen des Indikators OsMACandle erstellt ist.

Der Ticks-Indikator Ticks Der Ticks-Indikator Ticks

Der zeigt die ticks Preis-History (Bid/Ask) innerhalb aller sichtbaren Bars.