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Индикаторы

ATR_Channels_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2015
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ATR_Channels.mq5.

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_HTF

XPFE_HTF XPFE_HTF

Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XChannel_HTF XChannel_HTF

Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ATR_Channels_Cloud_Digit ATR_Channels_Cloud_Digit

Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.