指标

ATR_Channels_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
ATR_Channels.mq5 (12.49 KB) 预览
ATR_Channels_HTF.mq5 (13.56 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的 ATR_Channels 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 ATR_Channels.mq5 指标文件。把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ATR_Channels_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16150

