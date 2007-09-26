CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-IntradayFibonacci - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
5115
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Ким Игорь В. aka KimIV

Внутридневные уровни Фибоначчи.
Индикатор обсуждался здесь.

