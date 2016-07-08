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Индикаторы

ytg_Price_Peak_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1889
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ytg_Price_Peak с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ytg_Price_Peak.mq5.

Рис.1. Индикатор ytg_Price_Peak_HTF

Рис.1. Индикатор ytg_Price_Peak_HTF

Exp_DarvasBoxes_System Exp_DarvasBoxes_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора DarvasBoxes_System.

Exp_PChannel_System Exp_PChannel_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора PChannel_System.

DarvasBoxes_System_HTF DarvasBoxes_System_HTF

Индикатор DarvasBoxes_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DarvasBoxes_System_Digit DarvasBoxes_System_Digit

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.