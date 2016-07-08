Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_Price_Peak_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1889
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ytg_Price_Peak с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ytg_Price_Peak.mq5.
Рис.1. Индикатор ytg_Price_Peak_HTF
Exp_DarvasBoxes_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора DarvasBoxes_System.Exp_PChannel_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PChannel_System.
DarvasBoxes_System_HTF
Индикатор DarvasBoxes_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DarvasBoxes_System_Digit
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.