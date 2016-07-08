Индикатор DarvasBoxes_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала DarvasBoxes, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.