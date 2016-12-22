代码库部分
ytg_Price_Peak_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1040
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
ytg_Price_Peak.mq5 (8.93 KB) 预览
ytg_Price_Peak_HTF.mq5 (12.12 KB) 预览
指标 ytg_Price_Peak 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ytg_Price_Peak.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 ytg_Price_Peak_HTF

图例.1. 指标 ytg_Price_Peak_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15908

