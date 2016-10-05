und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators JFatl_Digit_System gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die farbige Bar entstanden ist und auf der letzten Kerze war die Bar in der anderen Gegenfarbe oder die gab es gar nicht.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators JFatl_Digit_System.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am GBPUSD H6:
in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15888
