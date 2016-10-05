CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

iMFISign_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
705
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator iMFISign_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iMFISign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar gewechselt hat, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

  1. Die Eingabeparameter des Indikators iMFISign: 
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Eingangsparameter des Indikators                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Finanz-Aktiv
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators
uint ATR_Period=14;
input uint MFIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      // объём 
input uint UpLevel=70;                                 // Der Level des Überkaufs
input uint DnLevel=30;                                 // Der Level des Überverkaufs

  2. Die Eingabeparameter des Indikators iMFISign_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
    //---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators 
input uint SignalBar=0;                                // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Signals (0 - die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // Die Farbe des Wachstumssymbols
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Die Farbe des Abstiegsssymbols
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Die Farbe des Indikatorsnamens
input uint Symbols_Size=60;                            // Die Größe des Symbolssignals
input uint Font_Size=10;                               // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators
input int X_1=5;                                       // Die horizontale Verschiebung des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Die vertikale Verschiebung des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Die Anzeige des Indikator-Namens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel des Standortes
input uint X_=0;                                       // Die horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // Die vertikale Verschiebung

  3. Die Eingabeparameter des Indikators iMFISign_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:
    //---- Einstellungen der Warnungen 
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Die Aktivierung durch eine Indikation
input uint AlertCount=0;                     // Die Anzahl der gegebenen Alerts

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren iMFISign_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss der Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators iMFISign.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. iMFISign_HTF_Signal. Das Signal für eine Trendfortsetzung

in Abb.1. iMFISign_HTF_Signal. Das Signal für eine Trendfortsetzung

in Abb.2. Der Indikator iMFISign_HTF_Signal. Das Signal für das Abschließen der Trades

in Abb.2. Der Indikator iMFISign_HTF_Signal. Das Signal für das Abschließen der Trades

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15795

Exp_ColorX2MA_Digit Exp_ColorX2MA_Digit

Der Experte Exp_ColorX2MA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorX2MA_Digit gebaut.

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators DeMarker.

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

Der Indikator iStochKomposter_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iStochKomposter am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

iDeMarkerSign_HTF_Signal iDeMarkerSign_HTF_Signal

Der Indikator iDeMarkerSign_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator iDeMarkerSign am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.