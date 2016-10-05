CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorJFatl_Digit - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
762
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_Digit.mq5 (7.5 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorjfatl_digit.mq5 (10.69 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Experte Exp_ColorJFatl_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorJFatl_Digit gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Linie des Indikators geändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators ColorJFatl_Digit.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart


Die Testergebnisse von 2014 am EURUSD H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15790

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators iStochKomposter gebaut wurde.

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic

Der Experte Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Chaikin_Volatility_Stochastic gebaut.

iDeMarkerSign iDeMarkerSign

Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators DeMarker.

Exp_ColorX2MA_Digit Exp_ColorX2MA_Digit

Der Experte Exp_ColorX2MA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorX2MA_Digit gebaut.