Индикаторы

ADXDMI - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
5851
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: FXTEAM.

Модификация индикатора известного нам как ADX. Только без линии разности (буквально, индикатор DMI).

