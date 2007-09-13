Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADXDMI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5851
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: FXTEAM.
Модификация индикатора известного нам как ADX. Только без линии разности (буквально, индикатор DMI).
Pattern Alert v1.1
Более продвинутый исследователь паттернов. К тому же, дает сигнал.PChannel_m
Классический вид каналов.
MTF Forex freedom Bar
Индикатор MTF Forex freedom BarMA_Alert
Индикатор MA Alert.