Реальный автор:

Tim Tillson

Этот изящный веер из пяти скользящих средних T3, очень похожий на аллигатора Билла Вильямса, используется для анализа ситуации на рынке аналогично Alligator.

Индикатор для своей компиляции использует класс CT3 библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор был опубликован в Code Base 13.07.2006.