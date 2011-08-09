CodeBaseРазделы
Индикаторы

T3Taotra - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3473
(19)
Реальный автор:

Tim Tillson

Этот изящный веер из пяти скользящих средних T3, очень похожий на аллигатора Билла Вильямса, используется для анализа ситуации на рынке аналогично Alligator.

Индикатор для своей компиляции использует класс CT3 библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор был опубликован в Code Base 13.07.2006.

  • Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Include.
  • Индикатор t3taotra.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор T3Taotra

ParMA ParMA

Скользящая средняя с использованием параболической аппроксимации ценового ряда.

JMACD JMACD

Гистограмма MACD с заменой классических усреднений на адаптивное JMA-сглаживание.

RFTL RFTL

Опорная "быстрая" линия тренда RFTL (Reference Fast Trend Line).

JJRSX JJRSX

Осциллятор RSI с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.