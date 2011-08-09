Смотри, как бесплатно скачать роботов
T3Taotra - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3473
-
Реальный автор:
Tim Tillson
Этот изящный веер из пяти скользящих средних T3, очень похожий на аллигатора Билла Вильямса, используется для анализа ситуации на рынке аналогично Alligator.
Индикатор для своей компиляции использует класс CT3 библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор был опубликован в Code Base 13.07.2006.
- Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Include.
- Индикатор t3taotra.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.
