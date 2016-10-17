CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Directed_Movement_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
732
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Directed_Movement mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Directed_Movement.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Directed_Movement_HTF

in Abb.1. Der Indikator Directed_Movement_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15573

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

Der Experte Exp_VWAP_Close wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes VWAP_Close gebaut.

InstTrend InstTrend

Der Trend-Indikator, der in Form von einer farbigen Wolke gemacht wurde.

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Der Indikator InstTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Directed_Movement gebaut.