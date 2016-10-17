CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AroonHorn_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
694
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator AroonHorn mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator AroonHorn.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator AroonHorn_HTF

in Abb.1. Der Indikator AroonHorn_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15299

AroonHorn AroonHorn

Der Indikator der Trends AroonHorn.

Detrended_Price_Oscillator_HTF Detrended_Price_Oscillator_HTF

Der Indikator Detrended_Price_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorXdinMA_StDev Exp_ColorXdinMA_StDev

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ColorXdinMA_StDev gebaut wurde.

XDPO_Sign XDPO_Sign

Der Semaphore Signalindikator, der in Form der Änderungssignale der Bewegungen vom glättenden Indikator Detrended_Price_Oscillator fixiert.