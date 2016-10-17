CodeBaseKategorien
NRTR_extr_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
NRTR_extr_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator NRTR_extr mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator NRTR_extr.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15250

NRTR_HTF NRTR_HTF

Der Indikator NRTR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR_extr gebaut wurde.

NRTR_Sign NRTR_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines NRTR-Algorithmus mit der Rechnung über CLOSE.

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines NRTR-Algorithmus mit der Rechnung über HIGH und LOW.