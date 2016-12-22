CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Karacatica - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
760
(16)
Ein Handelssystem, das auf Signalen des Karacatica Indikators basiert. Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein bunter Indikatorpfeil aufgetreten ist.

Der Expert Advisor verwendet die kompilierte Indikatordatei Karacatica.ex5. Speichern Sie diese in <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf GBPJPY H4:

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15215

Ein Handelssystem, das auf Signalen des Heiken_Ashi_Smoothed Indikators basiert.

Der XDerivative_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der X2MA_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Bezier_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.