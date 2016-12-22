und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_NonLagDot - Experte für den MetaTrader 5
Ein Handelssystem, das auf Signalen des NonLagDot Indikators basiert. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe des Indikators ändert.
Der Expert Advisor verwendet die kompilierte Indikatordatei NonLagDot.ex5. Speichern Sie diese in <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Es ist zu beachten, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H4:
Abb. 2. Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15221
