X2MA_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
694
(12)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
X2MA_StDev.mq5 (12.88 KB) ansehen
x2ma_stdev_htf.mq5 (12.36 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der X2MA_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei X2MA_StDev.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der X2MA_StDev Indikator

Exp_Karacatica Exp_Karacatica

Ein Handelssystem, das auf Signalen des Karacatica Indikators basiert.

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed Exp_Heiken_Ashi_Smoothed

Ein Handelssystem, das auf Signalen des Heiken_Ashi_Smoothed Indikators basiert.

Bezier_StDev_HTF Bezier_StDev_HTF

Der Bezier_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_LeManSignal Exp_LeManSignal

Ein Handelssystem, das auf Signalen des LeManSignal Indikators basiert.