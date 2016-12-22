Die Linien des CG Oszillators erzeugen durch das Kreuzen Kauf- und Verkaufssignale.

Der Price Channel Indikator füllt den Raum innerhalb eines als Wolke gezeichneten Kanals mit Farbe, zeigt die letzten Werte als "Preisetiketts" an und bietet die Möglichkeit, Ebenen des Kanals auf eine bestimmte Stellenzahl abzurunden, und eine Preistabelle mit diesen runden Werten.

Der XDerivative_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.