WPR_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
661
Der WPR_Histogram Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die WPR_Histogram.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.
Abb.1. Der WPR_Histogram_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14978
