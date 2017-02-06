请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Price_Channel_Central_HTF - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Price_Channel_Central 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 Price_Channel_Central.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Price_Channel_Central_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14812
RJTX_Matches
本指标用于帮助确定趋势的开始和截书，它是基于匹配线的倾斜率和它们头部的颜色来做的。VWAP Lite - 有交易量权重的平均价格
VWAP 是一种日内计算方法，主要使用算法和机构交易者的评估，计算当日一种股票相对它交易量权重的平均价格。
Donchian_Channels_System_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Donchian_Channels_System 指标。ATR_Channels_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ATR_Channels 指标。