Diese Bibliothek wurde dafür entwickelt, die Liste der Schriftarten in den Eingabeparametern zu implementieren. Diese Bibliothek beinhaltet 208 Schriftarten.
Die Selektierung der Schriftart wird über eine Dropdown-Liste ausgeführt.
Um die gewünschte Schriftart innerhalb des Programmcodes zu erhalten, müssen Sie folgendes schreiben:
fonts_buf[Font]
Zum Beispiel: Wenn zwei unterschiedliche Schriftarten für zwei Objekte gebraucht werden, dann sollte für das Zweite das folgende hinzugefügt werden:
extern fonts Font2 = font1;
Um die zweite Schriftart in dem Code zu erhalten, müssen Sie das folgende schreiben:
fonts_buf[Font2]
