Bibliotheken

Fonts lib - Bibliothek für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Diese Bibliothek wurde dafür entwickelt, die Liste der Schriftarten in den Eingabeparametern zu implementieren. Diese Bibliothek beinhaltet 208 Schriftarten.

Die Selektierung der Schriftart wird über eine Dropdown-Liste ausgeführt.

Um die gewünschte Schriftart innerhalb des Programmcodes zu erhalten, müssen Sie folgendes schreiben:

fonts_buf[Font]

Zum Beispiel: Wenn zwei unterschiedliche Schriftarten für zwei Objekte gebraucht werden, dann sollte für das Zweite das folgende hinzugefügt werden:

extern fonts Font2 = font1;

Um die zweite Schriftart in dem Code zu erhalten, müssen Sie das folgende schreiben:

fonts_buf[Font2]

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14633

