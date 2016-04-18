CodeBaseKategorien
Stochastic Only - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Dieser Indikator verwendet 3 stochastische Indikatoren um mögliche Einstiegspunkte in den Markt zu bestimmen:

  • slow (Die Standard-Periode ist 700);
  • medium (Die Standard-Periode ist 120);
  • fast (Die Standard-Periode ist 30).

Das Signal (Es wird ein entsprechender Pfeil in den Chart gezeichnet) wird erzeugt, wenn sich alle drei Indikatoren zur gleichen Zeit in den überkauften oder überverkauften Bereichen befinden. Die Größe der Zonen für slow, medium und fast ist (Standardmäßig): 10; 10; 5. Daher gilt, bei einer Zonen-Größe von 10, das der Indikator ein Verkaufssignal generiert, wenn der Wert des Stochastik größer als 90 ist und ein Kaufsignal, wenn er kleiner als 10 ist.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14657

