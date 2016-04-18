CodeBaseKategorien
Indikatoren

Stream - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 日本語
Ansichten:
729
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Stream.mq4 (2.3 KB) ansehen
Dieser Indikator markierte diejenigen Bars, die die Größe der in den Eingabeparametern angegebenen Werte übersteigen. Es wird der Körper der Bar, der Eröffnungskurs und der Schlusskurs miteinbezogen.

Beschreibung der Indikator Einstellungen:

  • Bars_Size — Die minimale Größe in Punkten.

bar size

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14674

