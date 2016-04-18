und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trade when the market is closed - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1810
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Script wurde dafür entworfen, um Orders aufgeben zu können, wenn der Markt geschlossen ist.
Geben Sie die Art der Order (Buy / Sell) an, das Volumen und die Parameter für das Stop Loss. Sobald der Markt öffnet, wird Ihre Order platziert. Diese Skript wartet, bis die Order geschlossen wurde. Es ist möglich verschiedene Trailing-Parameter anzugeben. In diesem Fall wird die Order nach der Eröffnung von einem Trailingstop begleitet.
Es gibt noch eine weitere Eigenschaft: virtuelles Stops. Wenn der angegebene Abstand zum Stop Loss und Take Profit kleiner ist, als wie sie beim Broker angelegt sind, dann wird dieses Skript die Stop Loss und Take Profit-Ebenen virtuell kontrollieren und die Order selbst schließen.
Wenn zur Markteröffnung ein Gap auftritt, dann versucht dieses Script eine Order zu dem ersten möglichen Kurs aufzugeben.
Es ist auch möglich einen Zeitpunkt für das Script anzugeben. In diesem Falle wird nicht direkt bei der Eröffnung des Marktes eine Order ausgeführt, sondern zu dem angegebenen Zeitpunkt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14499
Ein einfacher Expert Advisor welcher ohne Indikatoren arbeitet. Er versucht bei einer Trendumkehr in den Markt einzusteigen.Another_Symbol
Die Darstellung eines Charts in dem Unterfenster eines anderen symbols.
Trading Roboter basierend auf dem Satz "On the presence of memory (aftereffects) in random sequences".Info rectangle drawing
Ein Beispiel für die Erzeugung eines Informations-Panels.