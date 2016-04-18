Diese Script wurde dafür entworfen, um Orders aufgeben zu können, wenn der Markt geschlossen ist.

Geben Sie die Art der Order (Buy / Sell) an, das Volumen und die Parameter für das Stop Loss. Sobald der Markt öffnet, wird Ihre Order platziert. Diese Skript wartet, bis die Order geschlossen wurde. Es ist möglich verschiedene Trailing-Parameter anzugeben. In diesem Fall wird die Order nach der Eröffnung von einem Trailingstop begleitet.

Es gibt noch eine weitere Eigenschaft: virtuelles Stops. Wenn der angegebene Abstand zum Stop Loss und Take Profit kleiner ist, als wie sie beim Broker angelegt sind, dann wird dieses Skript die Stop Loss und Take Profit-Ebenen virtuell kontrollieren und die Order selbst schließen.

Wenn zur Markteröffnung ein Gap auftritt, dann versucht dieses Script eine Order zu dem ersten möglichen Kurs aufzugeben.

Es ist auch möglich einen Zeitpunkt für das Script anzugeben. In diesem Falle wird nicht direkt bei der Eröffnung des Marktes eine Order ausgeführt, sondern zu dem angegebenen Zeitpunkt.



