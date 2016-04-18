Ein einfacher Expert Advisor welcher ohne Indikatoren arbeitet. Für die Operation verwendet er lediglich die Kurswerte der aktuellen und der vorherigen Bars.

Die Idee dieses EU liegt in der Suche nach Pivot Punkten. Er versucht bei einer Trendumkehr in den Markt einzusteigen.

Jede Order wird durch einen Take-Profit und Stop-Loss geschützt (Was in den Eingabeparametern angegeben wird). Wenn das Stop-Loss auf Null gesetzt wird — Dann wird das Stop-Loss von dem EA automatisch berechnet, in Abhängigkeit von dem aktuellen Kurs und dem Pivot-Punkt. (Das Top wird über diesen Punkt gelegt).

Es ist auch möglich Trailingstop mit einer angegebenen Schrittweite zu verwenden oder die Position nur bis zum Break-Even zu bringen. Es gibt noch einige Optionen für das Schließen von Positionen zu bestimmten Bedingungen (Aktiviert in den Eingabeparametern).

Parameter:

TakeProfit — TakeProfit level.

StopLoss — StopLoss level (wenn 0 dann automatisch).

HLdivergence — Minimale Abweichung von zwei benachbarten Bars.

SpanPrice — Kurs "Einrückung" vom Start-Level für das Öffnen einer Order.

Lots — Lotgröße.

MaxTrades — Maximale Anzahl an gleichzeitig geöffneten Orders.

Slippage — Slippage.

MagicNumber — Expert's magic number.

TrailingStop — Trailingstop für offene Positionen;

TrailStopLoss — StopLoss trailing Level.

ZeroTrailingStop — StopLoss trailing zum Breakeven-Level.

StepTrailing — trailing stop Schrittweite.

OutputAtLower — Schließen, falls der Kurs tiefer als die vorherige Bar ist.

OutputAtRevers — Ausstieg bei einer Trendumkehr.

SpanToRevers — Kurs "Einrückung" von dem Umkehr-Level für das Schließen einer Order.

------ Einstellungen für den Start der Transaktion ------------ Einstellung für das Schließen einer Order ------