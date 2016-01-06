コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Forex Fraus Slogger - MetaTrader 4のためのエキスパート

Dmitriy Zaytsev | Japanese English Русский Deutsch Português
ビュー:
1027
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

M1のためのForex Frausをベースに作られたEnvelopesのためのエキスパートアドバイザです。

エキスパートアドバイザは、時間軸M1のEURUSDペアの為に作られましたが、その他のペアにも適応することができ、動作の開始や動きをコントロールすることができます。同様に、設定内では動作タイマーがあり、エキスパートアドバイザのプロパティではこれは"time"と表示されています。（『0』値はオフ、『1』値はオン）"starttime"は、ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の開始、"stoptime"はターミナルの時間による動作の終了です。リスクマネジメントのブロックが組み込まれました。

トレイリングストップを使いポジションを閉じ、閉じていないポジションは相対する取引の際に閉じます。

注意：デモ口座またはリアル口座でエキスパートアドバイザを使う場合、「Zvon.wav」というwavファイルをダウンロードする必要があります。C:\Program Files\MetaTrader 4\sounds というフォルダに保存して下さい。

バックテスト： EUR/USD H1 (2015年1月～12月) 。預金：10000。

バックテスト： EUR/USD M1 (2015年8月～12月) 。預金：10000。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14473

