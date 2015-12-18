Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.

Советник создавался для таймфрейма М1 EURUSD (для пятизнака), подойдет и для других, имеется тральщик с регулируемым началом работы и шагом. Также в настройках есть таймер работы, в свойствах советника он указан как "time" (значение "0" — выключен, значение "1" — включен). "starttime" — начало работы советника по времени терминала, "stoptime" — заканчивает работу по времени терминала. Также встроен блок риск-менеджмента.

Закрывает позиции, используя трейлинг-стоп, незакрытые позиции закрывает при противоположной сделке.

ВНИМАНИЕ: если будете использовать советник на демо-счете или на реале, необходимо скачать звуковой файл Zvon.wav (найти его можно в архиве под ссылкой советника) установите его в папку терминала: C:\Program Files\MetaTrader 4\Sounds.

Тест EUR/USD H1 (январь-декабрь) 2015, депозит 10000:

Тест EUR/USD M1 (август-декабрь) 2015, депозит 10000: