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Forex Fraus Slogger - эксперт для MetaTrader 4
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Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.
Советник создавался для таймфрейма М1 EURUSD (для пятизнака), подойдет и для других, имеется тральщик с регулируемым началом работы и шагом. Также в настройках есть таймер работы, в свойствах советника он указан как "time" (значение "0" — выключен, значение "1" — включен). "starttime" — начало работы советника по времени терминала, "stoptime" — заканчивает работу по времени терминала. Также встроен блок риск-менеджмента.
Закрывает позиции, используя трейлинг-стоп, незакрытые позиции закрывает при противоположной сделке.
ВНИМАНИЕ: если будете использовать советник на демо-счете или на реале, необходимо скачать звуковой файл Zvon.wav (найти его можно в архиве под ссылкой советника) установите его в папку терминала: C:\Program Files\MetaTrader 4\Sounds.
Тест EUR/USD H1 (январь-декабрь) 2015, депозит 10000:
Тест EUR/USD M1 (август-декабрь) 2015, депозит 10000:
Классический индикатор Moving Average с изменением цвета в зависимости от направления.TicksVolume
Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.
Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.UP bot 1
Простой советник, работающий без использования индикаторов. Входит при попытке разворота тренда.