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Советники

Forex Fraus Slogger - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Zaytsev
Dmitriy Zaytsev

Dmitriy Zaytsev

3.2 (15)
12 продуктов 2 кода 2 комментария
| Russian English Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6343
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник основан на работе своего предшественника — Forex Fraus (for M1), только по индикатору Envelopes.

Советник создавался для таймфрейма М1 EURUSD (для пятизнака), подойдет и для других, имеется тральщик с регулируемым началом работы и шагом. Также в настройках есть таймер работы, в свойствах советника он указан как "time" (значение "0" — выключен, значение "1" — включен). "starttime" — начало работы советника по времени терминала, "stoptime" — заканчивает работу по времени терминала. Также встроен блок риск-менеджмента.

Закрывает позиции, используя трейлинг-стоп, незакрытые позиции закрывает при противоположной сделке.

ВНИМАНИЕ: если будете использовать советник на демо-счете или на реале, необходимо скачать звуковой файл Zvon.wav (найти его можно в архиве под ссылкой советника) установите его в папку терминала: C:\Program Files\MetaTrader 4\Sounds.

Тест EUR/USD H1 (январь-декабрь) 2015, депозит 10000:

Тест EUR/USD M1 (август-декабрь) 2015, депозит 10000:

VR Moving Average VR Moving Average

Классический индикатор Moving Average с изменением цвета в зависимости от направления.

TicksVolume TicksVolume

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.

Another_Symbol Another_Symbol

Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.

UP bot 1 UP bot 1

Простой советник, работающий без использования индикаторов. Входит при попытке разворота тренда.