Exp_KalmanFilterCandle - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
kalmanfilter.mq5 (8.64 KB) ansehen
kalmanfiltercandle.mq5 (7.22 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_kalmanfiltercandle.mq5 (5.95 KB) ansehen
Der Experte Exp_KalmanFilterCandle wurde aufgrund der Signalen des Indikators KalmanFilterCandle gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe der Kerzen des Indikators geändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren KalmanFilter.ex5 und KalmanFilterCandle.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H4:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

