Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Labouchere EA - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5486
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на основе управления лотами по системе Лабушер.
Про систему
Теоретически SL и TP должны быть одинаковыми или почти одинаковыми. Трейдер берет определенную (можно любую, чем больше лот, тем больше риски) последовательность лотов. Например: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 .
Всегда при открытии ордера мы складываем 1-ый и последний элемент из списка. То есть первый ордер будет 0.01+0.01=0.02 . Допустим, ордер прибыльный. Вычеркиваем 1-ый и последний элемент из списка. Остается 0.02 0.01 0.01 .
Открываем ордер лотом 0.02+0.01 (1-ый и последний элемент) = 0.03 . Допустим, убыток. Добавляем один элемент в конце, который равняется сумме ставки. Выходит 0.02 0.01 0.01 0.03 .
Открываем ордер 0.02+0.03 (1-ый и последний элемент) = 0.05 . И так дальше.
Когда элементов в списке не остается или остается 1, то цикл заканчивается. Мы прекращаем открывать ордера или начинаем все сначала.
Про советник
- Входы осуществляются при пересечении сигнальной и основной линий стохастика.
- В рынке может быть только один ордер.
- Входы при открытии нового бара.
- В советнике реализована возможность запускать новый цикл после завершения прошлого или не открывать больше ордеров после завершения цикла.
- Есть функция работы по времени.
- Есть функция реверса, вместо Buy открывается Sell и наоборот.
С помощью данного индикатора реализуется стратегия Дерила Гуппи.iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней
Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней.
Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.VR Moving Average
Классический индикатор Moving Average с изменением цвета в зависимости от направления.