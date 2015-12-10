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Советники

Labouchere EA - эксперт для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English Deutsch 日本語 Português
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Советник на основе управления лотами по системе Лабушер.

Про систему

Теоретически SL и TP должны быть одинаковыми или почти одинаковыми. Трейдер берет определенную (можно любую, чем больше лот, тем больше риски) последовательность лотов. Например: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 .

Всегда при открытии ордера мы складываем 1-ый и последний элемент из списка. То есть первый ордер будет 0.01+0.01=0.02 . Допустим, ордер прибыльный. Вычеркиваем 1-ый и последний элемент из списка. Остается 0.02 0.01 0.01 .

Открываем ордер лотом 0.02+0.01 (1-ый и последний элемент) = 0.03 . Допустим, убыток. Добавляем один элемент в конце, который равняется сумме ставки. Выходит 0.02 0.01 0.01 0.03 .

Открываем ордер 0.02+0.03 (1-ый и последний элемент) = 0.05 . И так дальше.

Когда элементов в списке не остается или остается 1, то цикл заканчивается. Мы прекращаем открывать ордера или начинаем все сначала.

Про советник

  • Входы осуществляются при пересечении сигнальной и основной линий стохастика.
  • В рынке может быть только один ордер.
  • Входы при открытии нового бара.
  • В советнике реализована возможность запускать новый цикл после завершения прошлого или не открывать больше ордеров после завершения цикла.
  • Есть функция работы по времени.
  • Есть функция реверса, вместо Buy открывается Sell и наоборот.

Guppy Multiple Moving Averages Guppy Multiple Moving Averages

С помощью данного индикатора реализуется стратегия Дерила Гуппи.

iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней

Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней.

TicksVolume TicksVolume

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены с увеличением и понижением.

VR Moving Average VR Moving Average

Классический индикатор Moving Average с изменением цвета в зависимости от направления.