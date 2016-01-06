ラブーシェル方式によりロット管理をベースにしたエキスパートアドバイザ

ラブーシェルシステムについて

理論的にはSLがTPに等しくなるはずです。トレーダーはロット順番を指定します。例えば、0.01 0.02 0.01 0.01 0.01。

注文を開始するたびに、最初の要素に最後の要素を加えます。つまり、1つ目の注文は以下の通りです。0.01+0.01=0.02 . 利益があるとしましょう。最初の要素と最後の要素をこの一覧から削除します。残りは 0.02 0.01 0.01 。

次の注文の量は以下の通りです。0.02+0.01 = 0.03。損失が出るとしましょう。一覧の最後に賭けに等しい要素を追加します。以下のようになります。0.02 0.01 0.01 0.03。

もう一つ注文を開始します。0.02+0.03(最初の要素と最後の要素) = 0.05 . 等々。

一覧に要素がないまたは要素が1つしかない場合、ループが終わります。もう注文を開始しません。

エキスパートアドバイザについて