Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Go_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 669
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Go mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Go.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Go_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14350
ATR_3XMA
Drei glättenden Average True Range von verschiedenen Timeframes in einem Fenster.Exp_i-GAP
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators i-GAP gebaut wurde.
HistVolatility_HTF
Der Indikator HistVolatility mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.JJRSX_HTF
Der Indikator JJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.