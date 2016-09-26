CodeBaseKategorien
Indikatoren

Go_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
669
(16)
go.mq5 (5.68 KB) ansehen
go_htf.mq5 (7.8 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator Go mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Go.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Go_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14350

ATR_3XMA ATR_3XMA

Drei glättenden Average True Range von verschiedenen Timeframes in einem Fenster.

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators i-GAP gebaut wurde.

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

Der Indikator HistVolatility mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

JJRSX_HTF JJRSX_HTF

Der Indikator JJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.