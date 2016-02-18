请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Exp_VolatilityQuality - MetaTrader 5EA
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Forex-Experts
基于VolatilityQuality指标信号的交易系统. 当柱关闭时, 如果指标线的颜色发生改变则产生信号.
本EA交易需要编译好的VolatilityQuality.ex5 指标文件才能运行. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.
本EA交易最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2008年8月24日发布于代码库中.
图 1. 图表上的交易实例
在2014年 GBPJPY H4上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14312
