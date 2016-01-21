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Exp_VolatilityQuality - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Forex-Experts
Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VolatilityQuality.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.08.2008.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.ATRSmoothed_3HTF
Три индикатора ATRSmoothed с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора VolatilityQuality.VolatilityQuality_HTF
Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.