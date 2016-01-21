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Exp_VolatilityQuality - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2495
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Forex-Experts

Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VolatilityQuality.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.08.2008.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

ATRSmoothed_3HTF ATRSmoothed_3HTF

Три индикатора ATRSmoothed с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

VolatilityQualitySign VolatilityQualitySign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора VolatilityQuality.

VolatilityQuality_HTF VolatilityQuality_HTF

Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.