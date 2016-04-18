CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Levels with Trail - Experte für den MetaTrader 4

Vladimir Tkach | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1012
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der EA handelt bei dem Durchbruch oder der Umkehr von den Unterstützungs- und Widerstandslinien. Der Trader setzt die Linien manuell mit den "Trendline"-Objekten aus der Toolbar.

Wenn sich eine Transaktion in Richtung positiven Profits bewegt, setzt der EA ein Trailingstop ein.

Zwei handelsarten sind möglich:

  • Eine Umkehr an der Linie. In diesem Fall wird eine Kauforder an der Stelle wo der nach oben zeigende Pfeil gesetzt ist und der Kurs den Unterstützungslevel berührt hat (Wenn der Eröffnungskurs einer Bar oberhalb der Linie ist). Eine Verkaufsorder wird platziert an einem Pfeil der nach unten gerichtet ist und der Kurs die Widerstandslinie berührt hat (Der Eröffnungskurs der Bar ist unterhalb der Linie).
  • Ein Ausbruch an der Linie. Kauf und Verkauf Positionen werden an dem ↕ Pfeil platziert, sobald die Linie den Widerstand und Supportlevel kreuzt.

Zur Erleichterung der visuellen Wahrnehmung, werden die Linienfarben entsprechend dem Neigungswinkel eingestellt, sowie eine Dicke von Null im Falle von fehlerhaft gesetzten Handelsrichtungen. In diesem Falle kann man die Linie als inaktiv ansehen und es wird keine Transaktion ausgeführt. Wenn die gezeichnete Linie exakt horizontal ist, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14206

Levels with Revolve Levels with Revolve

Dieser EA öffnet Transaktionen an Unterstützungs- und Widerstands-Ebenen, welche von einem Trader gesetzt wurden, und dreht diese Order an einem nächsten Level.

Simple News Simple News

Dieser Expert Advisor platziert einige Minuten vor der angegebenen Zeit ein Gitter mit wartenden (pending) Orders in beide Richtungen und führt ein Trailing Stop der Orders aus, die getriggert wurden.

Singleton Example Singleton Example

Dies ist ein funktionierendes Singleton Codebeispiel Ein Singleton-Object wird erzeugt, wenn es nur eines von diesem Objekt geben soll.

The function of program operation by time The function of program operation by time

Diese Funktion erlaubt die Ausführung eines angegebenen Codes in einem angegebenen zeitlichen Intervall.