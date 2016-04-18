und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der EA handelt bei dem Durchbruch oder der Umkehr von den Unterstützungs- und Widerstandslinien. Der Trader setzt die Linien manuell mit den "Trendline"-Objekten aus der Toolbar.
Wenn sich eine Transaktion in Richtung positiven Profits bewegt, setzt der EA ein Trailingstop ein.
Zwei handelsarten sind möglich:
- Eine Umkehr an der Linie. In diesem Fall wird eine Kauforder an der Stelle wo der nach oben zeigende Pfeil gesetzt ist und der Kurs den Unterstützungslevel berührt hat (Wenn der Eröffnungskurs einer Bar oberhalb der Linie ist). Eine Verkaufsorder wird platziert an einem Pfeil der nach unten gerichtet ist und der Kurs die Widerstandslinie berührt hat (Der Eröffnungskurs der Bar ist unterhalb der Linie).
- Ein Ausbruch an der Linie. Kauf und Verkauf Positionen werden an dem ↕ Pfeil platziert, sobald die Linie den Widerstand und Supportlevel kreuzt.
Zur Erleichterung der visuellen Wahrnehmung, werden die Linienfarben entsprechend dem Neigungswinkel eingestellt, sowie eine Dicke von Null im Falle von fehlerhaft gesetzten Handelsrichtungen. In diesem Falle kann man die Linie als inaktiv ansehen und es wird keine Transaktion ausgeführt. Wenn die gezeichnete Linie exakt horizontal ist, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14206
