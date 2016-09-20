CodeBaseKategorien
Laguerre_ADXSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
707
(19)
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung des Indikators Laguerre_ADX.

in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ADXSign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14000

