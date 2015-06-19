Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем. Он опубликовал его в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Это индикатор может используется вместо обычных скользящих средних. Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) является сочетанием одной экспоненциальной скользящей средней, двойной экспоненциальной скользящей средней и тройной экспоненциальной скользящей средней, что обеспечивает меньшее отставание, чем любая из этих трех средних в отдельности.

В данной реализации индикатор позволяет настраивать следующие параметры: