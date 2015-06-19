CodeBaseРазделы
TEMA_Custom - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Vradiy
9301
(21)
Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем. Он опубликовал его в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Это индикатор может используется вместо обычных скользящих средних. Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) является  сочетанием одной экспоненциальной скользящей средней, двойной экспоненциальной скользящей средней и тройной экспоненциальной скользящей средней, что обеспечивает меньшее отставание, чем любая из этих трех средних в отдельности.

В данной реализации индикатор позволяет настраивать следующие параметры:

  • MAPeriod - период для усреднения данных;
  • MAMethod - метод сглаживания;
  • MAPrice - на основе какой цены вычисляется скользящая средняя (HIGH, LOW, MEDIAN и т.д.).

8-периодная TEMA, построенная по медианным ценам

