Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TEMA_Custom - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9301
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) был разработан Патриком Маллоем. Он опубликовал его в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Это индикатор может используется вместо обычных скользящих средних. Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) является сочетанием одной экспоненциальной скользящей средней, двойной экспоненциальной скользящей средней и тройной экспоненциальной скользящей средней, что обеспечивает меньшее отставание, чем любая из этих трех средних в отдельности.
В данной реализации индикатор позволяет настраивать следующие параметры:
- MAPeriod - период для усреднения данных;
- MAMethod - метод сглаживания;
- MAPrice - на основе какой цены вычисляется скользящая средняя (HIGH, LOW, MEDIAN и т.д.).
Канальный индикатор, строит канал линейной регрессии.Super Trend
Индикатор Super Trend не только определяет направление тренда, но и помогает обнаружить волны Эллиота.
Советник SuperTake реализует стратегию Мартингейла по тейк-профиту.ClockAnalog
Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.