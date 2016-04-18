und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Würden Sie gerne mal wissen zu welchen Tageszeiten wie am besten handeln und zu welchen Tageszeiten sie meistens verlieren? Dieses Script erzeugt eine CSV-Datei ihrer abgeschlossenen Orders welche Sie in Excel importieren können um sie dann analysieren zu können.
Diese Datei beinhaltet alle Order-Informationen. Datum und Zeit werden in beiden Formaten angeboten Metatrader und Excel.
Es unterstützt auch die aggregierte Analyse durch eine "Heatmap". Tage sind 0-6 und Slots sind 0-95.
Die Heatmap ist voreingestellt mit 4 Slots pro Stunde (15 Minuten). Somit haben Sie 96 Slots pro 24 Stunden. Das bedeutet dass alle Trades innerhalb der gleichen Slot auch die gleiche Slot-Nummer haben. Dieses kann ihre Excel Analyse und die Erzeugung von Pivot-Tabellen sehr vereinfachen.
Das Skript speichert die Ausgangsdatei in dem Verzeichnis <terminal_data_folder>/MQL4/Files. Es kann diese Datei ebenso zu einem FTP-Server Hochladen, falls Sie diesen in ihrem Terminal eingegeben haben.
Beachten Sie, dass nur die im historischen Order-Fenster sichtbaren und ausgewählten Daten in eine Datei umgewandelt werden. Wenn Sie die gesamten historischen Order-Daten analysieren wollen, dann entfernen Sie alle Filter in Ihrer Kontohistorie.
Sie können das Skript auf irgendeinen Chart schieben, um es zu aktivieren. Das Glück bestätigt die Erzeugung einer Datei:
Sie können dann das File für ihre Analysezwecke verwenden.
Wenn sie mit Excel Pivot-Reports erzeugen wollen, dann muss der Text erst in Spalten umgewandelt werden:
Die konvertierte Datei macht sie nun für Excel verwendbar:
Jetzt sind Pivot-Reports und grafische Darstellungen ihrer Historie möglich:
Verwenden Sie dazu den Pivot-Wizard:
Wählen Sie die zu verwendenden Daten für ihren Report:
Alle Screenshots bezüglich der Transformation eines CSV-Files in einen Excel Pivot-Report sind in dem angehängten ZIP-File enthalten.
