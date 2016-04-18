CodeBaseKategorien
History Dump CSV with heat map for Excel analysis - Skript für den MetaTrader 4

Mark Flint
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Würden Sie gerne mal wissen zu welchen Tageszeiten wie am besten handeln und zu welchen Tageszeiten sie meistens verlieren? Dieses Script erzeugt eine CSV-Datei ihrer abgeschlossenen Orders welche Sie in Excel importieren können um sie dann analysieren zu können.

Diese Datei beinhaltet alle Order-Informationen. Datum und Zeit werden in beiden Formaten angeboten Metatrader und Excel.

Es unterstützt auch die aggregierte Analyse durch eine "Heatmap". Tage sind 0-6 und Slots sind 0-95.

Die Heatmap ist voreingestellt mit 4 Slots pro Stunde (15 Minuten). Somit haben Sie 96 Slots pro 24 Stunden. Das bedeutet dass alle Trades innerhalb der gleichen Slot auch die gleiche Slot-Nummer haben. Dieses kann ihre Excel Analyse und die Erzeugung von Pivot-Tabellen sehr vereinfachen.

Das Skript speichert die Ausgangsdatei in dem Verzeichnis <terminal_data_folder>/MQL4/Files. Es kann diese Datei ebenso zu einem FTP-Server Hochladen, falls Sie diesen in ihrem Terminal eingegeben haben.

Beachten Sie, dass nur die im historischen Order-Fenster sichtbaren und ausgewählten Daten in eine Datei umgewandelt werden. Wenn Sie die gesamten historischen Order-Daten analysieren wollen, dann entfernen Sie alle Filter in Ihrer Kontohistorie.

Sie können das Skript auf irgendeinen Chart schieben, um es zu aktivieren. Das Glück bestätigt die Erzeugung einer Datei:

Schieben sie das Skript auf den Chart. Ein neues Fenster bestätigt die Ausgabe der Datei.


Sie können dann das File für ihre Analysezwecke verwenden.

Das Trennzeichen ist ein ' ; ' Semicolon.


Wenn sie mit Excel Pivot-Reports erzeugen wollen, dann muss der Text erst in Spalten umgewandelt werden:

Benutzen Sie hierfür den Text zu Spalten-Wizard. Die Daten werden durch Semikolon getrennt.


Die konvertierte Datei macht sie nun für Excel verwendbar:

Die Spalten werden in ihrer Größe angepasst.


Jetzt sind Pivot-Reports und grafische Darstellungen ihrer Historie möglich:

Fügen Sie einen Pivot Report ein


Verwenden Sie dazu den Pivot-Wizard:

Verwenden Sie die Voreinstellungen des Pivot-Wizard


Wählen Sie die zu verwendenden Daten für ihren Report:

Pivot Reports können Heatmaps benutzen, um ergebnisse von Tageszeiten aufzusummieren.


Alle Screenshots bezüglich der Transformation eines CSV-Files in einen Excel Pivot-Report sind in dem angehängten ZIP-File enthalten.

