Inovance
Inovance - https://www.inovancetech.com/

Fügen Sie ein Trailingstop ihren Signalen hinzu. Fügen Sie es einfach Ihren Einstiegskonditionen hinzu, so dass die LongRule() Funktion "1" zurückgibt, wenn die Long-Bedingungen zutreffen und die ShortRule() Funktion "-1" zurückgibt, wenn die Shortbedingungen zutreffen. Sie können den Trailingstop-Abstand in Pips als externen Input angeben.

Das Trailingstop wird mit jedem Tick neu berechnet.

Trailing Stop Eingaben

Empfehlungen:

  • Arbeitet mit 4 und 5 Digit-Brokers.
  • Testen Sie es auf jeden Fall zuerst auf einen Demo Account.
  • Es enthält neben dem Trailingstop keine Ausstiegs-Logik.
  • Eine Beispielstrategie wird in der Vorlage gezeigt.

