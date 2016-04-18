und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Basic Trailing Stop - Experte für den MetaTrader 4
Inovance - https://www.inovancetech.com/
Fügen Sie ein Trailingstop ihren Signalen hinzu. Fügen Sie es einfach Ihren Einstiegskonditionen hinzu, so dass die LongRule() Funktion "1" zurückgibt, wenn die Long-Bedingungen zutreffen und die ShortRule() Funktion "-1" zurückgibt, wenn die Shortbedingungen zutreffen. Sie können den Trailingstop-Abstand in Pips als externen Input angeben.
Das Trailingstop wird mit jedem Tick neu berechnet.
Empfehlungen:
- Arbeitet mit 4 und 5 Digit-Brokers.
- Testen Sie es auf jeden Fall zuerst auf einen Demo Account.
- Es enthält neben dem Trailingstop keine Ausstiegs-Logik.
- Eine Beispielstrategie wird in der Vorlage gezeigt.
