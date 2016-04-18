Urheber:

Inovance - https://www.inovancetech.com/



Fügen Sie ein Trailingstop ihren Signalen hinzu. Fügen Sie es einfach Ihren Einstiegskonditionen hinzu, so dass die LongRule() Funktion "1" zurückgibt, wenn die Long-Bedingungen zutreffen und die ShortRule() Funktion "-1" zurückgibt, wenn die Shortbedingungen zutreffen. Sie können den Trailingstop-Abstand in Pips als externen Input angeben.

Das Trailingstop wird mit jedem Tick neu berechnet.

Empfehlungen: