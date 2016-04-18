CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Custom Bollinger Bands - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes Software Corp. | German English Русский 日本語
Veröffentlicht:
Achmad F. Ibrahim
Ansichten:
1237
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Der ursprüngliche Code ist von Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp.

Bollinger Bands mit anpassbarem gleitenden Durchschnitt und angewandten Preis.

Verfügbare Methoden für den gleitenden Durchschnitt:

  • Simple
  • Exponential
  • Smoothed
  • Linear weighted
Verfügbare Kurse:

  • Close price
  • Open price
  • High price
  • Low price
  • Median price
  • Typical price
  • Weighted price

Eingabeparameter

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13893

History Dump CSV with heat map for Excel analysis History Dump CSV with heat map for Excel analysis

Dieses Script erzeugt eine CSV-Datei ihrer abgeschlossenen Orders welche Sie in Excel importieren können um sie als Heatmap anzeigen zu lassen.

CCI on Step Channel CCI on Step Channel

Diese Version des CCI Indikators verwendet die Medianlinie des Stufen Kanal Indikators.

Volatile action Volatile action

Die Idee hinter diesem Expert Advisor ist die explodierende Volatilität in den Impulswellen.

Authenticate into an MT4 account from MQL4 (tested in build 880) Authenticate into an MT4 account from MQL4 (tested in build 880)

Mit dieser MQL4 Bibliothek können Sie sich mit MQL in ein MetaTrader 4 Account einloggen (Bei einem Release > 880+).