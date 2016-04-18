und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Custom Bollinger Bands - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Achmad F. Ibrahim
- Ansichten:
- 1237
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Urheber:
Der ursprüngliche Code ist von Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp.
Bollinger Bands mit anpassbarem gleitenden Durchschnitt und angewandten Preis.
Verfügbare Methoden für den gleitenden Durchschnitt:
- Simple
- Exponential
- Smoothed
- Linear weighted
- Close price
- Open price
- High price
- Low price
- Median price
- Typical price
- Weighted price
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13893
