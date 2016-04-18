CodeBaseKategorien
CCI on Step Channel - Indikator für den MetaTrader 4

fxborg
Ansichten:
993
Rating:
(38)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der klassische CCI Indikator verwendet den gleitenden Durchschnitt eines typischen Kurses. Diese Version verwendet die Medianlinie des Stufen Kanal Indikators.

Diese Linie wird durch das Kräfteverhältnis zwischen [Steigendem Kurs] und [Fallendem Kurs] erzeugt.

Der Chart zeigt den Unterschied.

  • Die blaue Linie ist eine typische SMA(14),
  • Die pinke Linie ist der Volatilitäts-Stufen-Kanal(StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).

cci Auf dem Stufen Kanal

Empfehlungen:

2 cci Auf dem Stufen Kanal

Verwendung von 2 Perioden CCI


Schnelle Perioden CCI

Schnelle Perioden CCI


Langsamer Perioden CCI

Langsamer Perioden CCI

