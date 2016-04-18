und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der klassische CCI Indikator verwendet den gleitenden Durchschnitt eines typischen Kurses. Diese Version verwendet die Medianlinie des Stufen Kanal Indikators.
Diese Linie wird durch das Kräfteverhältnis zwischen [Steigendem Kurs] und [Fallendem Kurs] erzeugt.
Der Chart zeigt den Unterschied.
- Die blaue Linie ist eine typische SMA(14),
- Die pinke Linie ist der Volatilitäts-Stufen-Kanal(StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).
Empfehlungen:
Verwendung von 2 Perioden CCI
Schnelle Perioden CCI
Langsamer Perioden CCI
Bollinger Bands mit anpassbarem gleitenden Durchschnitt und angewandten Preis.