Der klassische CCI Indikator verwendet den gleitenden Durchschnitt eines typischen Kurses. Diese Version verwendet die Medianlinie des Stufen Kanal Indikators.

Diese Linie wird durch das Kräfteverhältnis zwischen [Steigendem Kurs] und [Fallendem Kurs] erzeugt.

Der Chart zeigt den Unterschied.

Die blaue Linie ist eine typische SMA(14),

Die pinke Linie ist der Volatilitäts-Stufen-Kanal(StdDev(1.0), Ma(3), Volatility(70)).

Empfehlungen:

Verwendung von 2 Perioden CCI





Schnelle Perioden CCI





Langsamer Perioden CCI